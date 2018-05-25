Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (Survivor 80. bölüm)
Survivor'ın 80. bölümü Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara geldi. Takımlar, Survivor tarihinin en büyük ödülünü kazanmak için tekrar parkura çıktılar. Türkiye ödülü oyunun ilk aşamasını Gönüllüler takımı kazanmıştı. Peki Survivor'da İstanbul ödülünün ikinci ayağını hangi takım kazandı? İşte cevabı...
Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki rekabet giderek artıyor. Son günlere yaklaştıkça artık ada şartları da yarışmacıları giderek zorluyor.
Survivor tarihinin en büyük ödülü için takımlar karşı karşıya geldi. Kazanan takım Türkiye'ye gelip yakınlarını görme imkanı bulacak.
Survivor'ın bu bölümünde tarihin en büyük ödülünün verildiği ödül oyununun ikinci ayağı oynandı.
İŞTE KAZANAN TAKIM
Heyecan ve gerilimin tavan yaptığı İstanbul'a gitme ödülünde oyunu kazanan takım belli oldu.
Survivor tarihinin en büyük ödülü olan 'İstanbul'a gitme' ödülünü kazanan takım Gönüllüler oldu.