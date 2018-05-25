Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki rekabet giderek artıyor. Son günlere yaklaştıkça artık ada şartları da yarışmacıları giderek zorluyor.

Survivor tarihinin en büyük ödülü için takımlar karşı karşıya geldi. Kazanan takım Türkiye'ye gelip yakınlarını görme imkanı bulacak.

Survivor'ın bu bölümünde tarihin en büyük ödülünün verildiği ödül oyununun ikinci ayağı oynandı.

İŞTE KAZANAN TAKIM

Heyecan ve gerilimin tavan yaptığı İstanbul'a gitme ödülünde oyunu kazanan takım belli oldu.

Survivor tarihinin en büyük ödülü olan 'İstanbul'a gitme' ödülünü kazanan takım Gönüllüler oldu.