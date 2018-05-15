Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (Survivor'ın 72. bölümünde yaşananlar) Survivor 72. bölümü ekranlara geldi. Birleşme partisi sonrası heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Birçok çekişmeli oyuna sahne olan bölümde her iki takım da kazanmak için elinden geleni yaptı. İşte Survivor'ın 72. bölümünde yaşananlar