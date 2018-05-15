Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (Survivor'ın 72. bölümünde yaşananlar)
Survivor 72. bölümü ekranlara geldi. Birleşme partisi sonrası heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Birçok çekişmeli oyuna sahne olan bölümde her iki takım da kazanmak için elinden geleni yaptı. İşte Survivor'ın 72. bölümünde yaşananlar
Survivor'ın 72. bölümde ada (Baraka ve yatak) oyunu oynandı. Domates ve peynirli sandviç ödüllü mücadeleyi 10-6 Ünlüler takımı kazandı.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor’da ünlüler ve gönüllüler takımları 14 Mayıs pazartesi günü birleşme partisi sonrası ilk ödül oyununda karşı karşıya geldi. Pide, lahmacun, köfte, mantı, tavuklu pilav ve kuru fasulye ödüllü oyununu 5-0’dan oyunu çeviren gönüllüler takımı 7-10 kazandı.
SEMBOL FİNALİ
Günün ikinci mücadelesi ise Adem, Hilmi Cem, Damla ve Yağmur arasında sembol finalinde yaşandı. Kazananın ailesini Dominik’te göreceği sembol finalini Damla ve Adem kazandı.