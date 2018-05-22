Survivor'da sembol ödülünü kim kazandı? Survivor'ın yeni bölümünde Gönüllüler ve All Star takımı sembol ve ödül oyununda karşı karşıya geldi. Kıbrıs'taki finale direkt olarak isimlerini yazdırmak isteyen isimler kıran kırana mücadele etti