Survivor'da sembol ödülünü kim kazandı?
Survivor'ın yeni bölümünde Gönüllüler ve All Star takımı sembol ve ödül oyununda karşı karşıya geldi. Kıbrıs'taki finale direkt olarak isimlerini yazdırmak isteyen isimler kıran kırana mücadele etti
Survivor 2018'de yine heyecan doruktaydı. Gönüllüler ve All Star takımları yine nefes kesen mücadelelere imza attılar
TURABİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Sembol oyununda sakatlanan Turabi, ayağının acısıyla adeta kıvrandı ve gözyaşlarını tutamadı. Turabi'nin yardımına takım arkadaşı Ümit Karan koştu.
MURAT CEYLAN VE TURABİ ARASINDA GERGİN ANLAR
Sembol oyununda parkuru sakatlanarak tamamlayan Turabi ikinci tur öncesi dinlenince sakatlandığını görmeyen Murat Ceylan tepki gösterdi, ikili arasında tansiyon yükseldi.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ödül oyununda sucuk ekmek kazanan Gönüllüler, adada ödülle buluştu.
SEMBOLÜ KİMLER KAZANDI?
Survivor 2018'de yarışmacılar Kıbrıs'a erken bilet alabilmek için sembol oyununda karşı karşıya geldiler. İşte ilk sembolü alan isimler kadınlarda Sema erkeklerde Turabi oldu.