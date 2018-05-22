Survivor'da sembol ödülünü kim kazandı?

Survivor'ın yeni bölümünde Gönüllüler ve All Star takımı sembol ve ödül oyununda karşı karşıya geldi. Kıbrıs'taki finale direkt olarak isimlerini yazdırmak isteyen isimler kıran kırana mücadele etti

23 Mayıs 2018, Çarşamba 00:46 Son Güncelleme: 23 Mayıs 2018, Çarşamba 00:51
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Survivor 2018'de yine heyecan doruktaydı. Gönüllüler ve All Star takımları yine nefes kesen mücadelelere imza attılar

TURABİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sembol oyununda sakatlanan Turabi, ayağının acısıyla adeta kıvrandı ve gözyaşlarını tutamadı. Turabi'nin yardımına takım arkadaşı Ümit Karan koştu.

MURAT CEYLAN VE TURABİ ARASINDA GERGİN ANLAR

Sembol oyununda parkuru sakatlanarak tamamlayan Turabi ikinci tur öncesi dinlenince sakatlandığını görmeyen Murat Ceylan tepki gösterdi, ikili arasında tansiyon yükseldi.


ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyununda sucuk ekmek kazanan Gönüllüler, adada ödülle buluştu.

SEMBOLÜ KİMLER KAZANDI?

Survivor 2018'de yarışmacılar Kıbrıs'a erken bilet alabilmek için sembol oyununda karşı karşıya geldiler. İşte ilk sembolü alan isimler kadınlarda Sema erkeklerde Turabi oldu.


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