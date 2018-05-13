Survivor'da Turabi'den türkü şov Survivor 2018'de merakla beklenen birleşme partisi dün yapıldı. Yarışmacılar birbirinden etkileyici performanslarla bu kez mikrofonu ellerinde aldılar. Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Turabi, 'Şu Metris'in Önü' türküsü ile geceye damga vurdu