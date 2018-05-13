Survivor'da Turabi'den türkü şov
Survivor 2018'de merakla beklenen birleşme partisi dün yapıldı. Yarışmacılar birbirinden etkileyici performanslarla bu kez mikrofonu ellerinde aldılar. Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Turabi, 'Şu Metris'in Önü' türküsü ile geceye damga vurdu
Survivor 2018 birleşme partisinde düzenlenen O Ses Survivor'da Turabi Çamkıran 'Şu Metris'in Önü' isimli şarkıyı hem bağlama ile çaldı hem söyledi. Şarkı öncesi beatbox yapan Turabi performansıyla büyük alkış aldı.
İşte bağlamada unuttuğu kısımları çalmayı kendisine hatırlatan Acun ekibine teşekkür eden Turabi'nin performansı...