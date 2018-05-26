Susam Sokağı The Happytime Murders filmine dava açtı

BBC’nin haberine göre, dava dilekçesinde, reklam sloganı olarak "Susam Yok. Tüm Sokaklar" ifadesini kullanan filmin yapımcısı STX Productions’ın, çocuk programı Susam Sokağı markasını karaladığı ve ikisi arasında bağlantı varmış gibi düşünülmesine yol açtığı savunuldu.

KUKLA ORTAK

Brian Henson’ın yönetmenliğini yaptığı, yazın gösterime girmesi planlanan The Happytime Murders filminin başrolünde Melissa McCarthy bulunuyor.

Filmde McCarthy’ye, bir dizi cinayeti çözmesine yardım etmesi için kukla bir ortak veriliyor.

TÜRKİYE'DE GÖSTERİLMİŞTİ

Kurabiye Canavarı, Minik Kuş, Edi ile Büdü gibi kukla karakterlerin yer aldığı çocuk programı Susam Sokağı, Türkiye’de 1980’li yılların sonuyla 1990’lı yılların başında televizyonda gösterilmişti.