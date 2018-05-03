Susurluk'ta kaçak içki imalathanesine baskın yapıldı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kaçak içki üretilen bir imalathaneye emniyet ekiplerince baskın düzenlendi ve çok sayıda kaçak içkiye el konuldu

Susurluk'ta kaçak içki imalathanesine baskın yapıldı
Susurluk Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Susurluk'ta bir imalathanede kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine polis ekipleri tarafından imalathaneye yapılan operasyonda çok miktarda kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı. 

Susurluk Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen arama kararı ile şüpheli M.O.'nun evinde yapılan aramada 109 adet 19.5 lt mayalanmış kaçak rakı, ayrıca farklı boyutlarda içime hazır 12.5 litre kaçak rakı, 16 adet kuru maya, 4 çuval toz şeker, çelik kazan üzerinde kaynar vaziyette 50 litre civarı damıtılan sıvı alkol maddesi ve imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı etmektedir. 


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