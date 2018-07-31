Sütyeninde 17 bin Euro ile yakalandı

Almanya’nın Friedrichshafen Havaalanı’ndan İstanbul’a uçmak isteyen Avusturya vatandaşı olduğu belirtilen 34 yaşındaki bir kadın, gümrük kontrolünde, sütyeninde 17 bin Euro para ile yakalandı.

Ulm Merkez Gümrük Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Avusturyalı kadının kocasında da 5 bin Euro bulunduğu, kadında ise beyan edilmeyen 17 bin Euro’nın bulunduğu, Alman gümrük mevzuatına göre Almanya dışına çıkarken 10 bin Euro’nun üzerindeki nakit paranın beyan edilmesi gerektiği kaydedildi. 17 bin Euro ile yakalanan kadına kara para kaçırmadan dava açılacağı, 17 bin Euro’ya da el konulduğu bildirildi. İHA