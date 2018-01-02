İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

Suudi Arabistan'da benzin fiyatlarına büyük zam

Suudi Arabistan'da benzin fiyatlarına büyük bir zam geldi. Ülkedeki fiyatlar bir günde iki kattan fazla arttı

Suudi Arabistan'da benzin fiyatlarına büyük zam
Reuters'ta yer alan Suudi Arabistan Haber Ajansı açıklamasına göre, fiyatların yükseltilmesindeki sebep daha verimli enerji kullanımını sağlamak ve ülkenin geçtiğimiz aylarda açıkladığı dev reform paketi için kaynak sağlamak. 


BENZİNE ZAM VAR DİZELE YOK


Ülkede daha önce 0.75 riyalden satılan 91 oktan benzinin litresi yüzde 82 artışla 1.37 riyale çıkarken (1.38 TL), 95 oktan benzinin litresi de yüzde 126 artışla 0.90 riyalden 2.04 riyale (2.06 TL) çıktı. Dizel fiyatları ise değiştirilmedi.

Suudi Arabistan krallığı, hükümetin sunduğu hizmetlerin düzeyini ve kalitesini artırmayı ve müreffeh bir gelecek ve sürdürülebilir bir kalkınma hedefleyen geniş kapsamlı bir reform paketi açıklamıştı.
 

KDV UYGULAMASI DA BAŞLADI


Öte yandan ülkede dün itibariyle Katma Değer Vergisi (KDV) uygulaması da başladı. Sağlık, eğitim, bankacılık işlemleri, emlak, ulaşım, akaryakıt, elektrik, su, iletişim ve sigorta işlemleri gibi pek çok alanda yüzde 5 KDV uygulanacak.

Yaklaşık bir yıldır hazırlıkların sürdüğü ülkede, 90 bin işletmenin vergilendirme konusunda altyapı çalışmalarını tamamladığı belirtildi.
Altın fiyatlarında bugün 2 Ocak 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)

Altın fiyatlarında bugün 2 Ocak 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)
Emekli zammı yarın belli oluyor

Emekli zammı yarın belli oluyor
Dolar ve euro fiyatlarında bugün 2 Ocak 2018 (Dolar ne kadar?)

Dolar ve euro fiyatlarında bugün 2 Ocak 2018 (Dolar ne kadar?)
Kamuya 40 bin memur

Kamuya 40 bin memur
Bodrum sahillerinde yeni yıl yoğunluğu

Bodrum sahillerinde yeni yıl yoğunluğu
Turizmde 2018 hedefi 2014 rakamlarını yakalamak

Turizmde 2018 hedefi 2014 rakamlarını yakalamak
Suudi Arabistan'da KDV dönemi başladı

Suudi Arabistan'da KDV dönemi başladı
Taşerona kadro başvuruları yarın başlıyor (Taşerona kadro sınavında neler sorulacak?)

Taşerona kadro başvuruları yarın başlıyor (Taşerona kadro sınavında neler sorulacak?)
Venezuela'da asgari ücrete yüzde 40 zam

Venezuela'da asgari ücrete yüzde 40 zam
İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 9 arttı

İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 9 arttı
2018 yılı işsizlik maaşı belli oldu

2018 yılı işsizlik maaşı belli oldu