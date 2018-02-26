Suudi Arabistan’da Genelkurmay Başkanı emekliye sevk edildi

Suudi Arabistan’da yayımlanan yeni kraliyet kararnameleriyle Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı emekliye sevk edildi

26 Şubat 2018, Pazartesi 22:29
Suudi Arabistan’da Genelkurmay Başkanı emekliye sevk edildi
Kara Kuvvetleri Komutanının da aralarında olduğu birçok üst düzey isim görevden alındı.

DAHA ÖNCE DE 11 PRENS GÖZALTINA ALINMIŞTI


Kasım ayında da Suudi Arabistan'da Yolsuzluk Karşıtı Komite'nin kararıyla 11'den fazla prens ve görev başındaki 4 bakan gözaltına alınmıştı. Gözaltılar Kral Selman'ın yayınladığı Kraliyet Kararnameleri'nde kurulmasına karar verilen Yolsuzluk Karşıtı Komite'nin talimatıyla yapılmıştı. Gözaltılarda, bir süre önce tatilini Bodrum'da geçiren ve 32 milyar dolarlık serveti ile dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud da var. Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud Bodrum aşığı olarak biliniyor. 

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan'da 5 Kasım'da başlayan soruşturma kapsamında aralarında prensler, bakan, bakan yardımcıları, eski bakanlar ve iş adamlarının olduğu onlarca kişinin "yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla" gözaltına alınması sonrası ülkenin zenginleri varlıklarını yurt dışına çıkarmıştı.

AA

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