Suudi Arabistan’da Genelkurmay Başkanı emekliye sevk edildi

DAHA ÖNCE DE 11 PRENS GÖZALTINA ALINMIŞTI

NE OLMUŞTU?

Prenslerin tutulduğu otelden ilk görüntü mü?

Bomba iddia: 'Suudi Arabistan'da servetini bırakan serbest kalıyor'

Son dakika! Suudi Arabistan’da 11 prens gözaltına alındı

Mehmet Nuri Turan

Kara Kuvvetleri Komutanının da aralarında olduğu birçok üst düzey isim görevden alındı.Kasım ayında da Suudi Arabistan'da Yolsuzluk Karşıtı Komite'nin kararıyla 11'den fazla prens ve görev başındaki 4 bakan gözaltına alınmıştı. Gözaltılar Kral Selman'ın yayınladığı Kraliyet Kararnameleri'nde kurulmasına karar verilen Yolsuzluk Karşıtı Komite'nin talimatıyla yapılmıştı. Gözaltılarda, bir süre önce tatilini Bodrum'da geçiren ve 32 milyar dolarlık serveti ile dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud da var. Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud Bodrum aşığı olarak biliniyor.'da 5 Kasım'da başlayan soruşturma kapsamında aralarında prensler, bakan, bakan yardımcıları, eski bakanlar ve iş adamlarının olduğu onlarca kişinin "" gözaltına alınması sonrası ülkenin zenginleri varlıklarını yurt dışına çıkarmıştı.AA