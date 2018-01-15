Suudi Arabistan’da halk 35 yıl sonra sinemaya gitti

Can Hakman

Dünyanın en muhafazakar ülkelerinden, 2017’de yaptığı reform çalışmalarıyla gündemden düşmedi. Kadınlara araba kullanma ‘hakkı’ verilmesi, yine kadınların maçlara tek başlarına gidebilecek olmaları ve örtünmeme cezalarının hafifletilmesi gibi gelişmelerin yanı sıra ülkede 35 yıldır devam eden sinema yasağı da kaldırılmıştı.Sinema salonlarınınayında açılacak olmasına rağmen,şehrinde geçici sinemalar açılmış durumda.Cuma günü perdelerin açıldığı’de, gösterilen uzun metrajlı animasyon çocuk filmlerine büyük ilgi vardı.Reuters'e konuşan vatandaşlar da reformlardan memnun olduklarını dile getirirken, “Evde oturmak yerine sinemaya geldik ve çok eğlendik. Bu’da yaşayanlar için yeni bir şey” ifadelerini kullandı.