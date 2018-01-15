Suudi Arabistan’da halk 35 yıl sonra sinemaya gitti

Dünyanın en muhafazakar ülkelerinden Suudi Arabistan
, 2017’de yaptığı reform çalışmalarıyla gündemden düşmedi. Kadınlara araba kullanma ‘hakkı’ verilmesi, yine kadınların maçlara tek başlarına gidebilecek olmaları ve örtünmeme cezalarının hafifletilmesi gibi gelişmelerin yanı sıra ülkede 35 yıldır devam eden sinema yasağı da kaldırılmıştı.
Sinema salonlarının Mart
ayında açılacak olmasına rağmen, Cidde
şehrinde geçici sinemalar açılmış durumda.
(Cidde'de kurulan Suudi Arabistan'ın ilk sinema salonu)
Cuma günü perdelerin açıldığı Cidde
’de, gösterilen uzun metrajlı animasyon çocuk filmlerine büyük ilgi vardı.
Reuters'e konuşan vatandaşlar da reformlardan memnun olduklarını dile getirirken, “Evde oturmak yerine sinemaya geldik ve çok eğlendik. Bu Suudi Arabistan
’da yaşayanlar için yeni bir şey” ifadelerini kullandı.
Can Hakman