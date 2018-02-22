Suudi Arabistan'da ilk opera gösterisi

Suudi Arabistan'da ilk kez "Anter ve Abla" isimli bir opera gösterisinin sahneleneceği bildirildi

Suudi Arabistan'da ilk opera gösterisi
Ülkede 2016 yılında kurulan Eğlence Kurumu'na bağlı "Eğlence Ruznamesi (Günlüğü)" isimli sitede, başkent Riyad'daki Prenses Nura Binti Abdurrahman Üniversitesi'nde cuma ve cumartesi günleri "Anter ve Abla" isimli opera gösterisinin sahneleneceği duyuruldu.

64 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM


Gösterinin, "Anter ile Abla'nın" sevgisini anlatan Arapça opera olacağı ifade edilen sitede, gösteri kapsamında şiirler okunacağı, bedevi yaşantısına ait detaylar ile kıyafetlerin renk katacağı bir sunum sergileneceği aktarıldı.

Eğlence Kurumu tarafından yayımlanan 2018 yılı ruznamesinde, 56 şehirde en az 5 bin etkinlik tasarlandığı açıklanmıştı. Kurum ayrıca eğlence sektörüne gelecek 10 yıl için 64 milyar dolarlık yatırım yapılacağını kaydetmişti.

ILIMLI İSLAM'A DÖNÜŞ

Öte yandan, kurumun CEO'su Amr el-Medeni de Suudi Arabistan'da ilk olacak uygulamaya imza atıldığını ve bir opera binası inşasına başlandığını duyurmuştu.
Suudi Arabistan Enformasyon ve Kültür Bakanlığı'ndan Aralık 2017'de yapılan yazılı açıklamada, sinema salonlarına lisans izni veren bir karar yayımlandığı bildirilmiş, ilk sinema salonunun Mart 2018'de açılmasının beklendiği ifade edilmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kamu Yatırım Fonu'nun 24 Ekim 2017'de Riyad'da düzenlediği ve 60 kadar ülkeden 2 bin 500 kişinin katıldığı Gelecek Yatırımlar Girişimi toplantısında ülkesini "ılımlı İslam"a döndürme sözü vermişti. 

AA


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