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Suudi Arabistan’da kadınlar için devrim gibi karar

Suudi Arabistan’da kadınlara yeni bir hak daha tanındı. Artık 25 yaş ve üzeri kadınlar yanlarında ailenin erkek üyelerinden biri olmadan tek başına seyahat edebilecek

Suudi Arabistan’da kadınlar için devrim gibi karar
Suudi Arabistan’da, kadınlara ehliyet verilmesi kararının ardından başka bir adım daha geldi.

Suudi Arabistan Turizm ve Ulusal Miras Komitesi (SCHT) Genel Müdürü Ömer El Mübarek 25 yaş ve üzeri kadınların Suudi Arabistan’ı tek başına ziyaret edebileceklerini açıkladı.

“Turist vizesi, tek girişlik vize olacak ve en faz 30 gün geçerli sayılacak” diyen Mübarek, vize uygulamasının iş, hac ve umre ziyaretlerinden bağımsız olduğunu sözlerine ekledi. Mübarek, ayrıca turizm komitesinin IT departmanının turist vizelerinin çıkarılması için bir elektronik sistem oluşturduğunu söyledi.


TURİZM SEKTÖRÜNÜ CANLANDIRMAK İSTİYOR


Turizm sektörünü canlandırmak isteyen Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kızıldeniz'de 50 ıssız adada inşa edilecek bir tatil merkezi ile uluslararası turizm projesini gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı, Eylül ayında yayınladığı kararnameyle kadınların ehliyet alarak araç kullanmasına imkan sağlanacağını duyurmuştu.

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