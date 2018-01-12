Suudi Arabistan'da tarihi anlar



KADINLAR İÇİN ÖZEL TRİBÜN



'TARİHİ BİR GÜN'

Suudi kadınlar Cuma günü ilk kez futbol maçına gidebilecek



TAKIMIN RENKLERİNDE ÇARŞAF



SUUDİ ARABİSTAN'DA PEŞ PEŞE İLKLER

Suudi Arabistan'da kadınların otomobil kullanmasına izin çıktı

Suudi Arabistan'da ilkler devam ediyor: Kadınlar için sürücü okulu

Suudi Arabistan’da kadınlar için devrim gibi karar

Suudi Arabistan’da gösterilecek ilk film belli oldu!

Haber Merkezi

Suudi Arabistan, kadınlara yönelik tanıdığı yeni haklara bir yenisini daha ekleyerek, şimdiye kadar sadece erkeklerin girebildiği stadyumlara kadınların da girebilmesine izin verdi. Geçen sene sonunda alınan karar 2018 yılı itibarıyla uygulamaya kondu. Cidde'de El Ehli ve El Betin takımları arasında oynanan maçın seyircileri arasında kadınlar da yer aldı.Karşılaşmayı izlemek üzere Cidde Stadyumu'na gelen kadınlar, kendileri için ayrılan yerlere oturdu. Bazı kadınların yanlarında çocuklarını da getirdiği görüldü.Stadyuma gelen kadınlardan biri, 32 yaşındaki Lamiya Halid Nesir, maçı sabırsızlıkla beklediğini söyleyerek, stadyuma girmelerine izin vermesinin kendisini gururlandırdığını belirtti. Nesir, "Bu, bizleri iyi bir geleceğin beklediğini gösteriyor. Bu dönüşüme tanıklık etmekten çok mutluyum" dedi.Rüveyda Kasım ismindeki taraftar ise kadınların stadyumda yer aldığı ilk maç için "Yapılan köklü değişikliklerin doruk noktası. Tarihi bir gün" yorumunu yaptı.Kasım, "Krallığın birçok ülkenin kabul ettiği medeni uygulamaları benimsemesinden son derece mutlu ve gururluyum" dedi.​Suudi hükümeti kadınların cumartesi ve perşembe günleri yapılacak ikinci ve üçüncü maçlara da katılabileceğiniaçıkladı.Maçtan saatler önce, Suudi Arabistan'daki futbol kulüpleri sosyal medya üzerinden kadınları tribünlere davet eden mesajlar paylaştı. Bazı kulüpler ise, Suudi Arabistan'da kadınların giydiği çarşafları takımın renklerinde tasarlayarak reklam kampanyaları yaptı.Suudi Havayolları, maçları izlemek üzere seyahat edecek beş aileye bedava bilet kampanyası düzenledi.Suudi Arabistan, kadınlara yönelik baskının sembolü haline gelen politikasında değişikliğe giderek, kadınların otomobil kullanmasına izin verildi.Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde yer alan Prenses Nura Bint Abdurrahman Üniversitesi, kadınlara yönelik otomobil kullanma yasağının kaldırılması sonrası üniversite bünyesinde kadınlar için bir sürücü okulu açılacağını açıkladı.Suudi Arabistan’da kadınlara yeni bir hak daha tanındı. Artık 25 yaş ve üzeri kadınlar yanlarında ailenin erkek üyelerinden biri olmadan tek başına seyahat edebilecek.Suudi Arabistan'da sinema yasağının Mart'ta kaldırılacağının açıklanmasının ardından gösterilecek ilk film de belli oldu. Suudiler, sinemalarının açılışını Kral Faysal'ın 14 yaşındayken yaptığı İngiltere ziyaretini konu alan Born a King filmiyle yapacak.