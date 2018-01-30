Suudi Arabistan'da tüm prens ve bakanlar serbest bırakıldı

Yalnızca ülkede değil tüm Ortadoğu'da depreme yol açan gözaltı dalgasıyla beş yıldızlı hapishanede tutukku kalan tüm bakan ve prensler serbest bırakıldı. Reuters, serbest kalanlar arasında Bin Laden kardeşlerin de olduğunu bildiriyor

30 Ocak 2018, Salı 09:43
Suudi Arabistan'da tüm prens ve bakanlar serbest bırakıldı
Suudi Arabistan'da geçen yıl yaz mevsiminde gerçekleşen yolsuzluk gözaltıları ve peşinden gelen tutuklamalar, bugün itibariyle sona erdi. Başkent Riyad'daki beş yıldızlı Ritz Carlton oteline konulan aralarında prensler ve bakanların da olduğu 300'den fazla kişinin tümü serbest bırakıldı.
 

BİN LADEN KARDEŞLER DE SERBEST


Reuters, serbest kalanlar arasında Bin Laden kardeşlerin de olduğunu bildiriyor.


BODRUM AŞIĞI PRENS HAFTA SONU SERBEST KALMIŞTI


Bodrum tatilleriyle tanınan Prens Velid bin Tallal da hafta sonu beş yıldızlı hapishaneden dışarı çıkmıştı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın arkasında olduğu gözaltı operasyonlarıyla hapse atılanlar, servetlerinin büyük çoğunluğunu devlete bırakarak serbest kalabildi.


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