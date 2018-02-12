Suudi Arabistan'da yağmur duası talimatı

Oğuz Ekici

Mekke'de Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'da yapılan yağmur duasına Emir Halid Faysal da katıldı. Mescid-i Haram İmam ve Hatibi Şeyh Faysal bin Cemil Gazavi, burada verdiği hutbede insanları tövbe etmeye ve iyilikler yapmaya çağırdı.Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkenin tüm kent ve bölgelerinde yağmur duasına çıkılması talimatı vermişti. Körfez ülkelerinde her yıl en az bir defa yağmur duasına çıkılırken, Suudi Arabistan'da yılda birkaç defa yağmur duası yapılıyor. Her sene kuraklığa karşı geleneksel olarak yapılan yağmur duası, aynı zamanda Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de de gerçekleştiriliyor.