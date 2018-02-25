Suudi Arabistan’daki dünyanın en yüksek gökdeleni böyle görünecek



UZUNLUĞU 999.7 METRE OLACAK

Adem Özdoğan

Suudi Arabistan, yapay zekaya sahip insansı robot Sophia'ya vatandaşlık verdikten, yapay zekadan sorumlu bakan atadıktan sonra, çöl üzerine inşa ettiği şehirlerle ve metropolleriyle dünyanın ekonomi merkezi olmak istiyor.828 metrelik uzunluğuyla dünyanın en yüksek gökdelen binası olan Burç Halife, tahtını 2020 yılında Suudi Arabistan'da inşaatına başlanacak Cidde Kulesi'ne devredecek.Cidde Kulesi, neredeyse 1 kilometre olan 999.7 metrelik uzunluğu ile en üst katlarından bulutların üzerinde bir manzara sunmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda bu bina çevresine inşa edilecek yeni akıllı şehir olan Cidde Ekonomik Merkezi de kuleyle birlikte faaliyete geçecek.Sivri bir zirveye sahip olan ve 200'den fazla kata sahip bir tasarıma sahip gökdelenin içinde restoranlar, otel odaları, daireler ve alışveriş merkezleri bulunacak. Binanın 157. katında dünyanın en yüksekte bulunan seyir terası, ABD'deki Özgürlük Kulesi'nin seyir terasından 55 kat daha yukarıda olacak.