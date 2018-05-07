Suudi Arabistan'dan Sana'ya saldırı



ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Can Hakman

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre,'daki'na düzenlenen iki hava saldırısında sarayın bir kısmı yıkıldı.Anadolu Ajansı (AA),saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu belirtip bu konuda net bir bilgi verilmediğini duyururken, Rus haber ajansı Sputnik saldırı sonucu 6 kişinin öldüğünü 30'dan fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.