Suudi Arabistan Havayolları Kanada uçuşlarını askıya aldı

Suudi Arabistan Havayolları, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kanada'ya düzenlenen tüm seferlerin ve Kanada’dan ülkeye gerçekleştirilen tüm uçuşların durdurulması yönünde bir karar alındığını duyurdu.

BİLETİ OLANLAR MUAF TUTULACAK

Yapılan açıklamada, şuana kadar satış işlemi gerçekleştirilmiş biletlerin uygulamadan muaf tutulacağı ve kimsenin mağdur edilmemesi için şirketin gerekli çalışmaları yürüttüğü belirtildi.

KANDA İLE DİPLOMATİK KRİZ

Kanada ile yaşanan diplomatik kriz hakkında açıklama yapan Adil el-Cubeyr, “Suudi Arabistan Krallığı hiçbir ülkenin içişlerine karışmadığı gibi başka bir ülkenin de kendi içişlerine karışmasına asla müsaade etmeyecektir” ifadelerini kullandı.

24 SAAT İÇERİSİNDE ÜLKEYİ TERK ETMESİNİ İSTEMİŞTİ

Kanada’nın ülkedeki aktivistleri serbest bırakması yönünde çağrıda bulunması üzerine Suudi Arabistan, bu sabah ülkedeki Kanada Büyükelçisinin 24 saat içerisinde ülkeyi terk etmesini istemişti.



