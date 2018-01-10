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Suudi Arabistan’ı karıştıran eşcinsel evlilik! Gözaltına alındılar

Suudi Arabistan'da polis yetkilileri, Mekke'de gizli olarak yapılan bir eşcinsel evliliğin videosunun internete düşmesiyle birlikte harekete geçti. Polis, videoda görülen ve kimliği saptanan herkesin tutuklandığını açıkladı

10 Ocak 2018, Çarşamba 15:38
Suudi Arabistan’ı karıştıran eşcinsel evlilik! Gözaltına alındılar
Geçen hafta içinde internette yayılan ve kısa sürede viral olan bir video, Suudi Arabistan’da polisi harekete geçirdi. Mekke yakınlarında çekildiği ifade edilen “eşcinsel evlilik” videosunda yüzünde duvak olan bir erkeğin başka bir erkekle evlilik merasimi gerçekleştirdiği görülüyor.


VİDEODA YER ALAN HERKES GÖZALTINA ALINDI


Görüntülerin “şaka amaçlı” mı çekildiği yoksa gerçek mi olduğu netlik kazanmasa da Suudi polisi tarafından yapılan açıklamada, videoda yer alan ve kimliği tespit edilen herkesin yakalanarak gözaltına alındığı duyuruldu.

İŞTE O VİDEO...



Suudi Arabistan’da eşcinsellik bir suç olarak görülüyor ve eşcinsellikle “suçlanan” kişilere kırbaç cezasından idama kadar çeşitli cezalar uygulanıyor.

 


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