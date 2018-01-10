Suudi Arabistan’ı karıştıran eşcinsel evlilik! Gözaltına alındılar



VİDEODA YER ALAN HERKES GÖZALTINA ALINDI

İŞTE O VİDEO...

Elif Bayram

Geçen hafta içinde internette yayılan ve kısa sürede viral olan bir video, Suudi Arabistan’da polisi harekete geçirdi. Mekke yakınlarında çekildiği ifade edilenvideosunda yüzünde duvak olan bir erkeğin başka bir erkekle evlilik merasimi gerçekleştirdiği görülüyor.Görüntülerin “şaka amaçlı” mı çekildiği yoksa gerçek mi olduğu netlik kazanmasa da Suudi polisi tarafından yapılan açıklamada, videoda yer alan ve kimliği tespit edilen herkesin yakalanarak gözaltına alındığı duyuruldu.eşcinsellik bir suç olarak görülüyor ve eşcinsellikle “suçlanan” kişilere kırbaç cezasından idama kadar çeşitli cezalar uygulanıyor.