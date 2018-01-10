Suudi Arabistan’ı karıştıran eşcinsel evlilik! Gözaltına alındılar

Geçen hafta içinde internette yayılan ve kısa sürede viral olan bir video, Suudi Arabistan’da polisi harekete geçirdi. Mekke yakınlarında çekildiği ifade edilen “eşcinsel evlilik”
videosunda yüzünde duvak olan bir erkeğin başka bir erkekle evlilik merasimi gerçekleştirdiği görülüyor.
VİDEODA YER ALAN HERKES GÖZALTINA ALINDI
Görüntülerin “şaka amaçlı” mı çekildiği yoksa gerçek mi olduğu netlik kazanmasa da Suudi polisi tarafından yapılan açıklamada, videoda yer alan ve kimliği tespit edilen herkesin yakalanarak gözaltına alındığı duyuruldu.
İŞTE O VİDEO...
Suudi Arabistan’da
eşcinsellik bir suç olarak görülüyor ve eşcinsellikle “suçlanan” kişilere kırbaç cezasından idama kadar çeşitli cezalar uygulanıyor.
Elif Bayram