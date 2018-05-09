Suudi Arabistan: İran kararı sonrası olası petrol açığını kapatırız

Can Hakman

resmi haber ajansı SPA'ya konuşan biryetkilisi, ülkesinin, "oluşabilecek arz açıklarının etkisini azaltmak için,(Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) içinden ya da dışından büyük üreticiler ve tüketici ülkeler ile işbirliği" yapabileceğini söyledi.Yetkili, "'ninile nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından, Suudi Arabistan, petrol piyasalarında üretici ve tüketici ülkeler lehine istikrarın korunmasını ve küresel büyümenin sürdürülebilirliğini desteklemeyi taahhüt ediyor" dedi.'ın İran nükleer anlaşmasından çıkma kararını açıklamasının hemen ardından, Suudi Arabistan, kararı desteklediğini ve karardan memnuniyet duyduklarını açıkladı.DHA