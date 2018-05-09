Suudi Arabistan: İran kararı sonrası olası petrol açığını kapatırız

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile varılan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekileceğini açıklamasının ardından, Suudi Arabistan, "petrol arzında oluşabilecek açıkları" kapatmak için işbirliği yapabileceğini açıkladı

Suudi Arabistan: İran kararı sonrası olası petrol açığını kapatırız
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya konuşan bir Enerji Bakanlığı yetkilisi, ülkesinin, "oluşabilecek arz açıklarının etkisini azaltmak için, OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) içinden ya da dışından büyük üreticiler ve tüketici ülkeler ile işbirliği" yapabileceğini söyledi.

Yetkili, "ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından, Suudi Arabistan, petrol piyasalarında üretici ve tüketici ülkeler lehine istikrarın korunmasını ve küresel büyümenin sürdürülebilirliğini desteklemeyi taahhüt ediyor" dedi.

Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çıkma kararını açıklamasının hemen ardından, Suudi Arabistan, kararı desteklediğini ve karardan memnuniyet duyduklarını açıkladı.

DHA


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