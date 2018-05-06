Suudi Arabistan, Japonya'daki ticari ataşeliğine bir kadını atadı

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Can Hakman

'nin yayımladığı kararnameyle,'nın başkenti'da bulunan Suudi Ticaret Ataşeliği'neatandı.Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu atama "bakanlığın kadınları güçlendirmeye yönelik attığı adımlardan biri" olarak nitelendirildi.Londra Şehir Üniversitesi'nde (City University of London) uluslararası medya ve gazetecilik alanında yüksek lisansını tamamlayan Samar bint Mazin Salih'in, daha önce Suudi Arabistan'ın İtalya'daki ticaret ataşeliğinde görev yaptığı belirtildi.'da son dönemde yapılan açılımlarla, kadınlara araba kullanma, veli izni aranmaksızın şirket kurabilme, Adalet Bakanlığında çalışabilme, spor müsabakaları için stadyuma gidebilme gibi haklar verilmişti.