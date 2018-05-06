Suudi Arabistan, Japonya'daki ticari ataşeliğine bir kadını atadı

Suudi Arabistan, Japonya'daki ticari ataşeliğine Samar bint Mazin Salih isimli bir kadını atadı. Son zamanlarda yapılan atılımlarla dünyayı şaşırtan Suudi Arabistan'da ilk kez bir kadın ateşe atanmış oldu

Suudi Arabistan, Japonya'daki ticari ataşeliğine bir kadını atadı
Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid bin Abdullah el-Kasabi'nin yayımladığı kararnameyle, Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Suudi Ticaret Ataşeliği'ne Samar bint Mazin Salih atandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu atama "bakanlığın kadınları  güçlendirmeye yönelik attığı adımlardan biri" olarak nitelendirildi.


ÜLKEDE İLKLER DEVAM EDİYOR

 
Londra Şehir Üniversitesi'nde (City University of London) uluslararası  medya ve gazetecilik alanında yüksek lisansını tamamlayan Samar bint Mazin  Salih'in, daha önce Suudi Arabistan'ın İtalya'daki ticaret ataşeliğinde görev  yaptığı belirtildi.
 
Suudi Arabistan'da son dönemde yapılan açılımlarla, kadınlara araba  kullanma, veli izni aranmaksızın şirket kurabilme, Adalet Bakanlığında  çalışabilme, spor müsabakaları için stadyuma gidebilme gibi haklar verilmişti.


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