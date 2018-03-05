Suudi Arabistan ve Mısır Sina Yarımadası'nda şehir kuruyor

Mısır ve Suudi Arabistan arasında son dönem gelişen ilişkilere bir yenisi de Sina Yarımadası'nda kurulacak şehirle atılacak. Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yapılan basın toplantısında proje için 10 milyar dolarlık bir ortak fon oluşturulduğunu duyurdu

Suudi Arabistan ve Mısır Sina Yarımadası'nda şehir kuruyor
Suudi Arabistan ve Mısır arasında yapılan ikili anlaşmayla Mısır'ın Sina Yarımadası'nda bir mega şehir kurulması için 10 milyar dolarlık fon oluşturuldu. Mısır, proje kapsamında 1000 km2 üzerinde bir toprak ayıracak.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi anlaşmayı Kahire'de duyurdu. İki ülke Arap devletleri arasında en zengin ve yüksek nüfusa sahip olmasıyla da biliniyor. 

Sisi'nin göreve gelmesinden sonra Suudi Arabistan ile ilişkilerin güçlenmesi dikkat çekerken mega şehir projesi Mısır'da üç hafta sonra gerçekleşecek başkanlık seçimlerinin öncesinde açıklandı. 


500 MİLYAR DOLARA NEOM DA KURULACAK


Suudi Arabistan, geçtiğimiz yıl sonuna doğru NEOM ismiyle 500 milyar dolarlık bir mega şehir projesi daha açıklamıştı. Şehrin tamamen yenilenebilir enerji tüketeceği ve ülkenin petrole dayalı ekonomisini çeşitlendirme planlarının bir parçası olduğu vurgulanıyor. 


Krallık kaynakları yeni mega şehirde enerji, biyoteknoloji, gıda, gelişmiş üretim ve eğlence sektörlerinin öncelikli olduğunu belirtiyor.

NEOM projesi 26 bin 500 kilometrekare alana yayılacak ve Ürdün ile Mısır arasında bir bağlantı noktası oluşturacak.


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