Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Ofis Müdürü Bedr el-Asakir, sosyal paylaşım ağı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen dostluk görüşmesi devam ediyor." ifadesini kullandı.

TWİTTER'DAN YAYINLADI

Ofis Müdürü Asakir'in Twitter hesabında yayınladığı fotoğrafta, Bin Selman'ın ellerini Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin omzuna koyduğu ve yanlarında Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid görülüyor.

Katar'a abluka uygulayan ülkelerden de görüşmeyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Asakir de görüşmenin ne zaman ve nerede gerçekleştiğine dair bilgi vermedi.

KATAR İLE İLİŞKİLER KESİLMİŞTİ

Görüşmede Katar konusunun ele alınıp alınmadığı konusunda henüz bir bilgi yok ancak genelde söz konusu ülkelerin ikili görüşmelerinde Körfez kriziyle ilgili açıklamalarda bulunuluyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt de her iki tarafı birbirine yakınlaştırmak için ara buluculuk çabası harcasa da şimdiye kadar bu konuda bir gelişme olmadı.

"VELİAHT PRENS SELMAN ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI

İran merkezli Keyhan gazetesi, 27 gündür görüntülenmeyen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Riyad'da 21 Nisan'daki darbe girişiminde öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

İran gazetesi, 29 Nisan'da Riyad'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Muhammed bin Selman ile fotoğrafının yayınlanmadığına da dikkat çekildi.