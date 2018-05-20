Suudi Arabistan'a bir balistik füze saldırısı daha
Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentine attığı balistik füze havada imha edildi
Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentine attıkları balistik füzenin havada imha edildiği belirtildi.
FÜZE İMHA EDİLDİ
Suudi Arabistan'ın resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'nin haberine göre, Suudi Arabistan Hava Savunma Sistemi, Husiler tarafından Yemen'den fırlatılan balistik füzeyi Hamis Muşayt kentinde imha etti.
Öte yandan Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberinde, Husilere bağlı Füze Güçlerinin Hamis Muşayt kentindeki Suudi Arabistan Radar Tugayı'nı Bedir 1 tipi balistik füzeyle hedef aldığı iddia edildi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'deki savaşa katıldığı 26 Mart 2015'ten beri Husilerin Suudi Arabistan'a 140 füze attığı belirtiliyor.