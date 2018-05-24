Arap liderliğindeki askeri koalisyon, Yemen'den Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cizan şehrine atılan füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini bildirdi.

Koalisyon sözcüsü Turki El Maliki Suudi basınına yaptığı açıklamada, füzenin kalıntılarının Cizan’daki yerleşim bölgelerinde herhangi bir zayiata yol açmadığını söyledi.

SALDIRIYI KİM ÜSTLENDİ?

Maliki, bir başka roketin Pazartesi günü Cizan'ı hedef alan bir başka roketin ve Cumartesi günü Khamis Mushait şehrini hedef alan iki roketin yine savunma sistemi tarafından engellendiğini belirtti.

Öte yandan, saldırıyı Yemen'de Husi isyancıları Badr 1 roketinin Cizan'daki limanı hedef aldığını söyleyerek saldırıyı üstlendi.