Hükümete bağlı Suudi Arabistan Doğal Hayatı Koruma Kurumu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "El-Hanafe" Doğal Hayatı Koruma Alanı'nda bir uçağın düşmesi sonucu kurum müdürü Suud bin Reca eş-Şemri, kaptan pilot Cedi' bin Hüseyin eş Şemlani, yardımcı pilot Muhammed bin Muflih el-Gassami ile birlikte Mücahitler Genel İdaresi'nden Muczi eş-Şemri'nin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Açıklamada, olayla ilgili ayrıntılara yer verilmedi.