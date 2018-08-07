Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, konsey, iki ülke arasındaki diplomatik gerginliğin ardından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın, sistemin hükümleri dışında eylemleri kısıtlamadığını, askıya almadığını veya kimseyi hapsetmediğini belirtti.

Suudi Arabistan'da yargının, bağımsız bir erk olduğu, gerçekleştirdiği yargılamalarda İslam hukukunun üstünde bir güç olmadığı kaydedilen açıklamada, "Kanada'nın tutumu, ceza adalet sistemini etkilemek için bariz bir müdahaledir. Ülkenin liderleri ve yöneticileri düzeyinde kesin ve kararlı şekilde reddedilen bu müdahale, Suudi Arabistan halkı tarafından da kabul edilmiyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kimsenin yargı kararlarına itiraz edemeyeceği, savcılığın düzenlemelerine göre soruşturması devam eden şüphelinin ya da hakkında geçerli hüküm verilmiş kişinin serbest bırakılmasının talep edilemeyeceği vurgulandı.





Bu haberi de okudular Kanada'dan Suudi Arabistan'a cevap

Suudi Arabistan güvenlik makamlarının, bazı insan hakları aktivistlerini gözaltına almasının ardından Kanada'dan yapılan açıklamalar, iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Kanada'nın tutumunu "iç işlerine açık ve bariz bir müdahale" şeklinde değerlendiren Suudi Arabistan dün Kanada'nın Riyad Büyükelçisini istenmeyen kişi ilan ettiğini, ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiğini ve bu ülkeyle tüm ticari ilişkileri dondurduğunu duyurmuş, ayrıca Kanada ile eğitim, burs ve öğrenci değişimi programlarını da durdurduğunu açıklamıştı.

Riyad yönetimi, bu kapsamda aldığı kararlara ek olarak Suudi Arabistan Hava Yollarının, 13 Ağustos'tan itibaren Kanada'nın Toronto kentine uçuşları durduracağını ifade etmişti.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ise Suudi Arabistan'ın, Kanada Büyükelçisini sınır dışı etmesinden derin endişe duyduklarını belirtmişti.

ABD menşeli yayın kuruluşu Bloomberg'e göre, Suudi Arabistan'ın 2006'dan bu yana Kanada şirketlerindeki yatırımları, yaklaşık 6 milyar dolara ulaşıyor.

AA