Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın kararı sonrası ABD büyükelçiliği Kudüs'e taşındı. Bu karar Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesini de kapsıyor. Tüm bunların yanında ABD'ye karşı Arap ülkelerinden küçük çaplı itirazlar dışında bir tepki gözlemlenmedi.

ARAP REJİMLERİ İSRAİL İLE İLİŞKİLERİNİ NORMALLEŞTİRİYOR

Batı medyası, ABD'nin Kudüs hakkındaki kararına bazı Arap devletlerinin de onay verdiğini belirtiyor. Arap rejimleri Trump`ın aldığı karara görünürde itirazlarını dile getirirken, ABD ve İsrail ile normalleşme süreçlerini aynı şekilde devam ettiriyor.

Yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM)'nin Trump'ın Kudüs hakkında aldığı karara itirazı ABD tarafından veto edildi. Bu ise Amerika`nın uluslararası toplumun kararına ve ayrıca İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın özel Kudüs toplantısına hiçbir önem vermediğini gösteriyor.

SUUDİLER YEŞİL IŞIK YAKTI

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına yönelik Arap dünyasında gördüğümüz en net mesaj hiç şüphesiz Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman`dan geldi. Amerikalı Yahudiler topluluğunun temsilcileri ile basına kapalı gerçekleştirdiği görüşmede bin Selman, Filistinlilerin müzakere dışında bir seçeneklerinin olmadığını söyleyerek, "Filistinliler 40 yıl sonra ellerine geçen fırsatı iyi değerlendirmeliler. Biz onlara neyi önerdiysek ona muhalefet ettiler. Ya müzakere yapacaklar ya da sessiz kalacaklar" ifadelerini kullandı.













Türkiye gazetesi