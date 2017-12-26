Suudi kanalında Osmanlıya hakaret ettiler!

Suudi Arabista
n'da bir televizyon kanalında canlı yayına yapılan tartışma programında Orta Doğu
'nun gidişatına konuşulurken konu Osmanlı-Türkiye ve Fahrettin Paşa
'ya geldi
Medine'nin koruyucusu Fahrettin Paşa'ya ilişkin BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed
'in paylaşımı hatırlatırken bu sözlere Suudi bir siyasi analist sahip çıktı.
Fahrettin Paşa
'OSMANLI SÖMÜRGECİYDİ'
"Osmanlı sömürgeciydi" diyen analist Amid El-Şehri Osmanlı'nın hilafet devleti olmadığını, bölgede yaşananların sebebinin yine Osmanlı olduğunu iddia etti.
Osmanlı yönetimindeki Arap topraklarında büyük felaket zincirlerinin yaşandığını iddia eden Amid El Şehri, "Fahrettin Paşa, Araplara karşı terör eylemlerini organize eden kişilerin başında geliyor"
ifadelerini kullandı.
Geçen hafta BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid, Medine Orduları Komutanı Fahrettin Paşa'ya ilişkin tepki çeken bir Twitter paylaşımında bulunmuştu.
İŞTE BAE DIŞİŞLERİ BAKANI ZAYED'İN KÜSTAH PAYLAŞIMI
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Iraklı bir Twitter kullanıcısının paylaşımını kendi Twitter sayfasından paylaşmıştı.
İşte paylaşımda yer alan o ifadeler: "1916 yılında Türk Fahri Paşa'nın Medinetü'l Münevvere halkının hakkına girdiğini ve onların mallarını çaldığını, onları kaçırdığını, Şam'dan İstanbul'a 'Seferberlik' ilan ederek Medine'deki el yazması eserleri çaldığını biliyor muydunuz? İşte Erdoğan'ın dedelerinin Müslüman Araplarla ilişkisi buydu."
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Senim Tanay