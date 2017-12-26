Suudi kanalında Osmanlıya hakaret ettiler!

Fahrettin Paşa

'OSMANLI SÖMÜRGECİYDİ'

Geçen hafta BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid, Medine Orduları Komutanı Fahrettin Paşa'ya ilişkin tepki çeken bir Twitter paylaşımında bulunmuştu.

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Senim Tanay

n'da bir televizyon kanalında canlı yayına yapılan tartışma programında'nun gidişatına konuşulurken konu Osmanlı-Türkiye ve'ya geldiMedine'nin koruyucusu Fahrettin Paşa'ya ilişkin BAE Dışişleri Bakanı'in paylaşımı hatırlatırken bu sözlere Suudi bir siyasi analist sahip çıktı."Osmanlı sömürgeciydi" diyen analist Amid El-Şehri Osmanlı'nın hilafet devleti olmadığını, bölgede yaşananların sebebinin yine Osmanlı olduğunu iddia etti.Osmanlı yönetimindeki Arap topraklarında büyük felaket zincirlerinin yaşandığını iddia eden Amid El Şehri, "ifadelerini kullandı.Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Iraklı bir Twitter kullanıcısının paylaşımını kendi Twitter sayfasından paylaşmıştı.İşte paylaşımda yer alan o ifadeler: