Suudi prens muhalefete katıldı!

Bildirisinde kendisiyle aynı görüşte olan diğer prenslere de "Allah'ın rızasını gözeterek" sessizliklerini bozma çağrısında bulunan Prens Halid bin Ferhan, kendisinin ve ailesinin halen ülkeye hakim olan aile ile çok acı tecrübelere sahip olduğunu belirtti.

Prens, "Suudi Arabistan'ı yöneten Suud ailesinden ayrıldığını onur duyarak açıkladığını" ifade etti.

Suudi Prensi Halid bin Ferhan bin Abdulaziz, kendisinin ve ailesinin Suudi rejiminden dolayı yaşadığı acıları muhalif İslami Islah Hareketi'nin televizyonunda açıklayacağını sözlerine ekledi.

Ülkede siyasi faaliyetleri yasaklanan Saad el-Fakih'in liderliğini yaptığı İslami Islah Hareketi, 1996'dan bu yana Suudi rejiminin insan hakları ve siyasi özgürlükler alanında reform yapması gerektiğini savunuyor.