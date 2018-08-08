Suudi Prens, Snapchat’in yüzde 2.3’lük hissesini satın aldı

Prens Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Al Suud, Snapchat’in 250 milyon dolar değerindeki hisselerini satın aldı. Prensin bu hamlesinin yeni teknolojilere yatırımının bir devamı olduğu, daha önce de Twitter, JD.com ve Lyft.’de hisselerinin bulunduğu belirtildi. Prens, Snapchat’in dünyada en yenilikçi sosyal medya platformlarından biri olduğunu, gerçek potansiyelini genişletmeye başladığına inandığını ve onun bir parçası olmaktan mutlu olduğunu söyledi. İHA



