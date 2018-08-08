Suudi Prens, Snapchat’in yüzde 2.3’lük hissesini satın aldı
Suudi Arabistanlı Prens Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Al Suud, Snapchat hisselerinin 250 milyon dolar değerindeki yüzde 2.3’lük hissesini satın aldığını açıkladı. Snapchat’in bir hissesinin 11 dolar olduğu kaydedildi.
Prens Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Al Suud, Snapchat’in 250 milyon dolar değerindeki hisselerini satın aldı. Prensin bu hamlesinin yeni teknolojilere yatırımının bir devamı olduğu, daha önce de Twitter, JD.com ve Lyft.’de hisselerinin bulunduğu belirtildi. Prens, Snapchat’in dünyada en yenilikçi sosyal medya platformlarından biri olduğunu, gerçek potansiyelini genişletmeye başladığına inandığını ve onun bir parçası olmaktan mutlu olduğunu söyledi. İHA