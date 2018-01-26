Suyun Sesi çalıntı mı? Guillermo del Toro, Shape of Water'ın hikayesini çalmakla suçlanıyor



AMELIE'NIN YÖNETMENİ JEAN-PIERRE JEUNET DE SUYUN SESİ'NİN (SHAPE OF WATER) ÇALINTI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Can Hakman

ödüllü oyun yazarı'in oğlu, del Toro'nun hikayesinin 2003'te ölen babasının 1969 tarihli oyunu'dan çalındığını iddia etti.Oyun bir araştırma laboratuvarında tutsak olan yunusun bir kadın soyguncu tarafından kaçırılma hikayesini anlatıyor.1960'lı yıllarda geçenfilminde de'in oynadığı hizmetçi karakteri'daki bir araştırma laboratuvarında hizmetçi olarak çalışıyor ve üstünde deneyler yapılan bir yaratığı aşık olduğu için kaçırmaya çalışıyor.Hawkins'in can verdiğikarakteri filmde dilsiz ve işaretlerle anlaşıyor. Fakat Zindel'in oyununda böyle bir durum yok."Filmi ilk izlediğimde şoka girdim. Böylesine büyük bir yapım şirketinin babamı tanımaması imkansız." diyor:ise iddiaları tamamen reddediyor:Paul Zindel'in herhangi bir oyununu okumamıştır. 25 yıllık kariyerinde 10 uzun metrajlı filmi olan sanatçı ilham aldığı kaynakları her zaman açık yüreklilikle açıklamıştır"filminin dünyaca ünlü yönetmeni, Oscar'a 13 dalda aday gösterilen yılın en iddialı filmlerinden Jeunetimzalı'nin () çalıntı olduğunu iddia etti.Sally Hawkins'in kamera karşısına geçtiği bir sahneyi örnek gösteren Jeunet, sahnenin 1991'de çektiği Şarküteri (Delicatessen) filmine benzediğini söyledi.