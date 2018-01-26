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Suyun Sesi çalıntı mı? Guillermo del Toro, Shape of Water'ın hikayesini çalmakla suçlanıyor

Guillermo del Toro'nun 13 dalda Oscar adayı olan Shape of Water adlı filminin hikayesini Pulitzer ödüllü yazar Paul Zindel'in Let Me Hear You Whisper adlı oyunundan çalmakla suçlanıyor. Öte yandan Amelie'nin yönetmeni Jean-Pierre Jeunet de Suyun Sesi'nin (Shape Of Water) çalıntı olduğunu iddia etti

12 Şubat 2018, Pazartesi 16:43
Suyun Sesi çalıntı mı? Guillermo del Toro, Shape of Water'ın hikayesini çalmakla suçlanıyor
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Pulitzer ödüllü oyun yazarı Paul Zindel'in oğlu David Zindel, del Toro'nun hikayesinin 2003'te ölen babasının 1969 tarihli oyunu Let Me Hear You Whisper'dan çalındığını iddia etti.

Oyun bir araştırma laboratuvarında tutsak olan yunusun bir kadın soyguncu tarafından kaçırılma hikayesini anlatıyor.

1960'lı yıllarda geçen Shape Of Water filminde de Sally Hawkins'in oynadığı hizmetçi karakteri Baltimore'daki bir araştırma laboratuvarında hizmetçi olarak çalışıyor ve üstünde deneyler yapılan bir yaratığı aşık olduğu için kaçırmaya çalışıyor.



Hawkins'in can verdiği Elisa Esposito karakteri filmde dilsiz ve işaretlerle anlaşıyor. Fakat Zindel'in oyununda böyle bir durum yok.



David Zindel "Filmi ilk izlediğimde şoka girdim. Böylesine büyük bir yapım şirketinin babamı tanımaması imkansız." diyor:

Fox Searchlight ise iddiaları tamamen reddediyor:

"Guillermo del Toro Paul Zindel'in herhangi bir oyununu okumamıştır. 25 yıllık kariyerinde 10 uzun metrajlı filmi olan sanatçı ilham aldığı kaynakları her zaman açık yüreklilikle açıklamıştır"


AMELIE'NIN YÖNETMENİ JEAN-PIERRE JEUNET DE SUYUN SESİ'NİN (SHAPE OF WATER) ÇALINTI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ


Amelie filminin dünyaca ünlü yönetmeni Jean-Pierre Jeunet, Oscar'a 13 dalda aday gösterilen yılın en iddialı filmlerinden Jeunet Guillermo Del Toro imzalı Suyun Sesi'nin (The Shape of Water) çalıntı olduğunu iddia etti.

Sally Hawkins'in kamera karşısına geçtiği bir sahneyi örnek gösteren Jeunet, sahnenin 1991'de çektiği Şarküteri (Delicatessen) filmine benzediğini söyledi.





 


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