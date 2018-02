Suyun Sesi çalıntı mı? Guillermo del Toro, Shape of Water'ın hikayesini çalmakla suçlanıyor

Guillermo del Toro'nun 13 dalda Oscar adayı olan Shape of Water adlı filminin hikayesini Pulitzer ödüllü yazar Paul Zindel'in Let Me Hear You Whisper adlı oyunundan çalmakla suçlanıyor. Öte yandan Amelie'nin yönetmeni Jean-Pierre Jeunet de Suyun Sesi'nin (Shape Of Water) çalıntı olduğunu iddia etti