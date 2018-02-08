İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Suyun yeni hali keşfedildi

Bilim insanları suyun hem su hem buz özellikleri gösteren bir halinin varlığını doğruladı. Ancak 'süper iyonik buz' adı verilen maddeye bilindiği kadarıyla dünyada rastlanmıyor. Maddenin Uranüs ve Neptün gibi uzak gezegenlerde bulunduğu tahmin ediliyor

Suyun yeni hali keşfedildi
Araştırmacılar tarafından 1988 yılında varlığı tahmin edilen ve varlığını ispatlamak için çok sayıda deneyin gerçekleştirildiği süper iyonik buzun (ya da süper iyonik su) varlığı yeni yapılan deneylerle kanıtladı.

UZAK GEZEGENLERDE BULUNUYOR


Uranüs ve Neptün gibi uzak gezegenlerde bulunduğu tahmin edilen madde bu gezegenlerin manyetik alanının neden bu kadar alışılmışın dışında olduğu konusunda bilim insanlarına faydalı bilgiler sağlayabilir.

'SADECE SİMÜLASYONLA DEĞİL, GERÇEK GÖRÜNTÜLERLE İSPATLADIK'


Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndan Dr. Marius Millot, 2 yıl boyunca deneyler gerçekleştirdiklerini ve deney sonuçlarını analiz ettiklerini söyleyerek, "Oldukça zorlu deneyler sonunda elde ettiğimiz veriler ışığında yeni bilgiler edindik. Çalışma sonuçları süper iyonik buzun sadece deneysel kanıtlarla değil aynı zamanda suyun olağanüstü durumlarda gösterdiği davranışla ilgili tahminler sadece simülasyonlarla değil gerçek görüntülerle ispatladı" dedi.

Nature dergisinde yayınlanan makaleye göre, lazerli şok sıkıştırma tekniği kullanan bilim insanları sadece maddenin varlığını ispat etmekle kalmayarak, Neptün ve Uranus gibi gezegenlerin de yapıları hakkındaki tahminleri kanıtladılar.

YAPISINDA HAREKET EDEN HİDROJEN ATOMLARI VAR


Süper iyonik buzun yapısı katı ve kararlı çapraz oksijen atomlarının etrafında hareket eden hidrojen atomlarından oluşuyor.

Normal şartlar altında sıvı haldeki suda iki hidrojen atomu ortadaki tek oksijen atomuna V şeklinde bağlı halde bulunuyor ve donduğunda genişleyerek sıvı halden katı hale geçiyor.

AŞIRI BASINÇ VE ISI ATOMLAR ARASINDAKİ BAĞI ERİTİYOR


Ancak Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı ve California Berkeley Üniveristesi'ndeki Dünya ve Gezegen Bilimleri Departmanı'nın yaptığı araştırma tıpkı Uranüs ya da Neptün'de olduğu gibi, daha ekstrem koşullarda, aşırı basınç ve ısının bu atomlar arasındaki bağı erittiğini ortaya koydu.

Araştırma ekibi, 10 ila 20 nanosaniye süren deneyde, iki elmasın arasına yerleştirdikleri buz parçasına, ısı ve basıncı artırmak için lazer ışınına maruz bırakarak, ısısını yaklaşık 5 bin dereceye kadar yükseltip atmosferik basıncın iki katı kadar basınç uygulayarak süper iyonik buzun varlığına dair kanıtlar buldular.

Bu durum hidrojen iyonlarının geçişine izin veriyor ancak aşırı basınç atom yapısını yine de ayakta tutuyor. Bu da suyun aynı anda hem sıvı hem de katı halde olmasına olanak tanıyor.

Bilim insanlarına göre, araştırmanın bir sonraki adımı süper iyonik buzda bulunan oksijen kristallerinin yapısını belirlemek olacak.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ocak ayının en ilginç 10 arkeoloji olayı

Ocak ayının en ilginç 10 arkeoloji olayı
Çin polisi aranan kişileri akıllı gözlük ile yakalayacak

Çin polisi aranan kişileri akıllı gözlük ile yakalayacak
Street Fighter Android'e geliyor

Street Fighter Android'e geliyor
Altın külçe üreten bakteri keşfedildi

Altın külçe üreten bakteri keşfedildi
En dijital olimpiyat yarın başlıyor!

En dijital olimpiyat yarın başlıyor!
Asphalt 8: Airborne yarış tutkunlarını Fall Out Boy ile coşturuyor!

Asphalt 8: Airborne yarış tutkunlarını Fall Out Boy ile coşturuyor!
Apple Park'tan daha önce görülmemiş kareler

Apple Park'tan daha önce görülmemiş kareler
Türkiye bölgesinin ‘Silikon Vadisi’ olabilir

Türkiye bölgesinin ‘Silikon Vadisi’ olabilir
Beko Crystal TV Serisi ile büyük ekran, büyük keyif

Beko Crystal TV Serisi ile büyük ekran, büyük keyif
Telefonda oyun konsolu deneyimi yaşayın ​

Telefonda oyun konsolu deneyimi yaşayın ​
Call of Duty: Black Ops 4 yolda!

Call of Duty: Black Ops 4 yolda!