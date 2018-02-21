Suzan Avcının sağlık durumu nasıl?

Çiğdem Saltık

Yaşilçam'ın usta oyuncularından, bir enfeksiyon sonrası geçen günlerde hastaneye kaldırılmıştı.Hürriyet'in haberine göre;'nın sağlık durumu hakkında bilgi veren kızı, ''10 gündür kemik ağrısı sıkıntısı vardı ve akabinde el ve ayaklarında uyuşma oldu. Kanda yüksek orada iltihap var. Sevenlerinden sadece dua bekliyoruz. Doktor henüz teşhis koyulmuş değil ama bilinci açık annemin. Sabah kendisi hakkında yapılan yorumları gösterince çok mutlu oldu. Hatırlanmak, değer verilmek çok güzel bir duygu'' ifadelerini kullandı.