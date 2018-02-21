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Suzan Avcının sağlık durumu nasıl?

Geçen günlerde hastaneye kaldırılan sanatçı Suzan Avcı'nın kızı Binnaz Avcı, "Sevenlerinden sadece dua bekliyoruz" dedi

Suzan Avcının sağlık durumu nasıl?
Yaşilçam'ın usta oyuncularından Suzan Avcı, bir enfeksiyon sonrası geçen günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

Hürriyet'in haberine göre; Suzan Avcı'nın sağlık durumu hakkında bilgi veren kızı Binnaz Avcı, ''10 gündür kemik ağrısı sıkıntısı vardı ve akabinde el ve ayaklarında uyuşma oldu. Kanda yüksek orada iltihap var. Sevenlerinden sadece dua bekliyoruz. Doktor henüz teşhis koyulmuş değil ama bilinci açık annemin. Sabah kendisi hakkında yapılan yorumları gösterince çok mutlu oldu. Hatırlanmak, değer verilmek çok güzel bir duygu'' ifadelerini kullandı.




 


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