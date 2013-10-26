Suzuki Sx4 Euroncap’den 5 Yıldız Aldı

Suzuki Sx4 Euroncap’den 5 Yıldız Aldı

26 Ekim 2013, Cumartesi 10:30 Son Güncelleme: 09 Ağustos 2018, Perşembe 13:57
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Çarpışma esnasında kabini sağlam kalan model sürücü göğüs kafesi ve sağ kaval kemiği dışındaki tüm uzuvlarına maksimum koruma sağlarken, yolcunun ise göğüs kafesi ve sol kaval kemiği dışındaki tüm uzuvlarına maksimum koruma sağlamış.



 Yandan araç çarpmalarında tüm uzuvlara maksimum koruma sağlayan Suzuki Sx4, sabit bariyer çarpmalarında ise göğüs kafesi ve bel bölgesi dışında tüm uzuvlara maksimum koruma sağlamıştır. Arkadan çarpmalarda da boyun bölgesine sağladığı maksimum koruma ile Suzuki SX4 Euroncap çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı. 

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