Suzuki Sx4 Euroncap’den 5 Yıldız Aldı

Çarpışma esnasında kabini sağlam kalan model sürücü göğüs kafesi ve sağ kaval kemiği dışındaki tüm uzuvlarına maksimum koruma sağlarken, yolcunun ise göğüs kafesi ve sol kaval kemiği dışındaki tüm uzuvlarına maksimum koruma sağlamış.

Yandan araç çarpmalarında tüm uzuvlara maksimum koruma sağlayan Suzuki Sx4, sabit bariyer çarpmalarında ise göğüs kafesi ve bel bölgesi dışında tüm uzuvlara maksimum koruma sağlamıştır. Arkadan çarpmalarda da boyun bölgesine sağladığı maksimum koruma ile Suzuki SX4 Euroncap çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı.