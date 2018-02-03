Swansea City'ye Carlos Carvalhal'in eli değdi!

Erdinç Şahin

'nde küme düşme hattında bulunan, geçtiğimiz yılın sonunda arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından'ın görevine son vermişti.Clement'tan boşalan koltuğa bir dönemve'i de çalıştıran'i getiren Premier Lig ekibi, bu değişimden olumlu etkilenmişe benziyor.Premier Lig'in ilk 20 haftasında yalnızca 3 galibiyet elde edebilen Swansea, bu rakama Carvalhal geldikten sonra ise yalnızca 5 maç sonunda ulaştı.Carvalhal ile çıktığı son 5 Premier Lig maçında 3 galibiyet 1 beraberlik elde ederek 10 puan toplayan Swansea, puanını 23 yaparak kümede kalma umutlarını iyice arttırdı.Carvalhal'in öğrencileri bu dönemde Liverpool ve Arsenal gibi devleri mağlup etmeyi başararak büyük sükse yaptı.