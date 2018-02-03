Swansea City'ye Carlos Carvalhal'in eli değdi!

İngiltere Premier Ligi
'nde küme düşme hattında bulunan Swansea City
, geçtiğimiz yılın sonunda arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından Paul Clement
'ın görevine son vermişti.
Clement'tan boşalan koltuğa bir dönem Beşiktaş
ve Medipol Başakşehir
'i de çalıştıran Carlos Carvalhal
'i getiren Premier Lig ekibi, bu değişimden olumlu etkilenmişe benziyor.
Premier Lig'in ilk 20 haftasında yalnızca 3 galibiyet elde edebilen Swansea, bu rakama Carvalhal geldikten sonra ise yalnızca 5 maç sonunda ulaştı.
Carvalhal ile çıktığı son 5 Premier Lig maçında 3 galibiyet 1 beraberlik elde ederek 10 puan toplayan Swansea, puanını 23 yaparak kümede kalma umutlarını iyice arttırdı.
Carvalhal'in öğrencileri bu dönemde Liverpool ve Arsenal gibi devleri mağlup etmeyi başararak büyük sükse yaptı.
Erdinç Şahin