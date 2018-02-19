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Swap Apple Watch 3 satışta

Apple swap/refurbished ürünlerini kendi online satış mağazası üzerinden listelemeye devam ediyor. Son olarak yenilenmiş iPhone 7 ve 7 Plus’ı satışa sunan Apple, şimdiyse swap Apple Watch 3 satmaya başladı.

Swap Apple Watch 3 satışta
Öncelikli olarak şunu açıklığa kavuşturalım. Swap Apple Watch 3 ne anlama geliyor. Normal sıfır olarak satılan Apple Watch’tan farkı ne? Aslında buradaki mantık telefonlarla tamamen aynı. Bilindiği üzere Apple tamiri pek mümkün olmayan cihazları sıfırı ile değiştiriyor. Değişimden gelen bu cihazlar swap olarak adlandırılıyor. Bu cihazı mağazadan aldığınızda ise refurbished olarak kategorize ediliyor. Yani temelde swap cihaz ile refurbished cihazlar aynı diyebiliriz.

Peki bu cihazların sıfırından ne gibi bir farkı var. Neden daha ucuzlar? Aslında temel olarak bir eksikleri yok. Apple gelen arızalı cihazların bazılarının yenileyerek swap ya da refurbished olarak satışa sunuyor. Fakat biri size bu cihazın swap ya da refurbished olduğunu söylemese bunu anlamanız neredeyse imkansız diyebiliriz.

Peki bu cihazları satın almanın avantajı ne? Aslında tek avantaj swap/refurbished ürünlerin sıfıra oranla ucuz olması. Örneğin swap Apple Watch 3, sıfırından 50 dolar daha ucuza satılıyor. Bu da Türkiye şartlarında 250 TL civarında bir indirim demek. Normalde 1300TL vererek alacağınız saati bu şekilde 1050TL civarında bir fiyata satın alabiliyorsunuz. Üstelik Apple bu cihazlara da 1 yıl garanti veriyor. Tabi ki şuanda refurbished cihazların ülkemizde Apple Store’da satılmadığını da hatırlatmak gerekiyor.
 

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