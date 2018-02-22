Swype veda ediyor

Adem Özdoğan

Yıllarca mobil dünyası içerisinde oldukça ilgi gören klavyelerden biri olan, artık veda etme kararı aldı.firması uygulamaya olan desteğini sona erdirecek.Android dünyasında sürükleme yoluyla doğruluk oranı ve yazma deneyimini en üst noktaya çıkaran, çok kısa bir sürede birçok kişiye ulaşmayı başarmıştı. Firma 2011 yılındatarafından satın alınmıştı., 7 yıl uygulamaya destek verdikten sonra bu hafta itibariyle desteğini kesme kararı aldı. Yapılan açıklamada bu kararın arkasında yapay zeka tarafına çok daha fazla kaynak ayırma işleminden dolayı olduğu belirtildi.Firma sadece Swype için değiluygulamasına da desteği kestiklerini duyurdu. Uygulama bundan sonra yeni güncellemeler alamasa da kullanıma açık halde hizmet vermeye devam edecek.