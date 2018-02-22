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Swype veda ediyor

Klavye üzerine sürükleme yöntemiyle yazı yazmayı mobil dünya içerisine entegre eden uygulamalardan biri olan Swype, veda etmeye hazırlanıyor. Uygulama artık destek almayacak

Swype veda ediyor
Yıllarca mobil dünyası içerisinde oldukça ilgi gören klavyelerden biri olan Swype, artık veda etme kararı aldı. Nuance firması uygulamaya olan desteğini sona erdirecek.

Android dünyasında sürükleme yoluyla doğruluk oranı ve yazma deneyimini en üst noktaya çıkaran Swype, çok kısa bir sürede birçok kişiye ulaşmayı başarmıştı. Firma 2011 yılında Nuance tarafından satın alınmıştı. Nuance, 7 yıl uygulamaya destek verdikten sonra bu hafta itibariyle desteğini kesme kararı aldı. Yapılan açıklamada bu kararın arkasında yapay zeka tarafına çok daha fazla kaynak ayırma işleminden dolayı olduğu belirtildi.

Firma sadece Swype için değil Dragon klavye uygulamasına da desteği kestiklerini duyurdu. Uygulama bundan sonra yeni güncellemeler alamasa da kullanıma açık halde hizmet vermeye devam edecek.
 

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