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Sydney'de son 79 yılın en sıcak günü yaşandı

Avustralya'nın Sydney kentinde son 79 yılın en sıcak gününün yaşandığı bildirildi

Sydney'de son 79 yılın en sıcak günü yaşandı
Avustralya'nın Sydney kentinde son 79 yılın en sıcak günü yaşandı. 

Yetkililer, Sydney'de bugün hava sıcaklığının 47,3 dereceye yükseldiğini açıkladı.

AŞIRI SICAKLARLA MÜCADELE PLANI


New South Wales emniyetinden Catherine Burn, eyalette aşırı sıcakla mücadele planının hayata geçirildiğini belirtti.

ATEŞ YAKMAK YASAKLANDI


Aşırı sıcak nedeniyle binlerce mülkü etkileyen elektrik kesintisi meydana gelirken, eyalette yangın ihtimaline karşı ateş yakmak yasaklandı.

Sydney'de 1939 yılında 47,8 derece ile hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaşmıştı.


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