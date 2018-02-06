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T-Bank, Türkiye'deki 9 şubesini kapattı

Lübnan-Ürdün ortaklığındaki T-Bank, Türkiye'deki 33 şubesinden 9'unu kapattı. Bankanın kapattığı şubelerin 3'ü İstanbul'da

T-Bank, Türkiye'deki 9 şubesini kapattı
Lübnanlı OLT Holding ve Ürdünlü Arab Bank'ın ortaklığı Türklandbank (T-Bank) Türkiye'deki 33 şubesinden 9'unu kapattı.

Banka tarafından KAP'a yapılan açıklamada, kararın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildiği ve faaliyetlerin sonlandırıldığı ifade edildi.

Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre, yabancı sermayeli bankalar kategorisinde yer alan T-Bank'ın Aralık sonu itibarıyla 33 şubesi ve 523 çalışanı bulunuyordu.

Business HT'nin haberine göre, bankanın kapattığı şubelerin 3'ü İstanbul'da.

T-Bank'ta Lübnanlı Bankmed'in yüzde 50, Ürdünlü Arab Bank PLC ve Arab Bank Switzerland'ın yüzde 50 payı bulunuyor. Bankmed, T-Bank'ın yüzde 50'sine sahip ve doğrudan Lübnanlı GroupMed Holding bünyesinde.

GroupMed Holding'in Bankmed ile birlikte sigortacılıktan hizmet ve gayrimenkul sektörüne uzanan 7 ayrı ülkede çeşitli şirketleri bulunuyor.


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