T-Bank, Türkiye'deki 9 şubesini kapattı

Nazlı Erdol

Lübnanlıve Ürdünlü'ın ortaklığı(T-Bank)'deki 33 şubesinden 9'unu kapattı.Banka tarafından'a yapılan açıklamada, kararın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildiği ve faaliyetlerin sonlandırıldığı ifade edildi.nin verilerine göre, yabancı sermayeli bankalar kategorisinde yer alan T-Bank'ın Aralık sonu itibarıyla 33 şubesi ve 523 çalışanı bulunuyordu.Business HT'nin haberine göre, bankanın kapattığı şubelerin 3'ü İstanbul'da.T-Bank'ta Lübnanlı Bankmed'in yüzde 50, Ürdünlü Arab Bank PLC ve Arab Bank Switzerland'ın yüzde 50 payı bulunuyor., T-Bank'ın yüzde 50'sine sahip ve doğrudan Lübnanlı GroupMed Holding bünyesinde.'inile birlikte sigortacılıktan hizmet ve gayrimenkul sektörüne uzanan 7 ayrı ülkede çeşitli şirketleri bulunuyor.