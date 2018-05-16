T tipi eleman aranıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) ve Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) birlikte düzenlediği endüstri 4.0 toplantıları aralıksız devam ediyor. Etkinliklerin bir sonraki durağı FESTO teknoloji şirketi oldu. FESTO Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Osman Türüdü, "En çok T tipi eleman işimize yarıyor. Her işten biraz anlayacak. Ama bir işi çok iyi bilecek. bu insan tipi her yerde aranılır oldu" dedi.

Altyapı eksik

4.0'ın daha iyi üretim, daha iyi satış yapmak için bir araç olduğuna dikkat çeken Osman Türüdü "Türkiye’de endüstri 4.0 konusunda sıkıntılar var. Bu konuya ülke olarak hazır olmak için hukuki ve teknolojik altyapı hazırlanmalı. Ayrıca siber güvenlik ve eğitim de bu konuda adım atmak için önemli” diye konuştu.

İşsiz kalma yok

Televizyoncu Çetin Ünsalan’ın yönettiği panelde söz alan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Galip Cansever de endüstri 4.0’ın Türkiye için hayati önem taşıdığını belirterek, “Robotlar çalışacak insanlar işsiz kalacak diye bir şey yok. Yeni iş sahaları açılacak. Bunu üniversite eğitimi görmüş mühendisler yapabilir” dedi.

Beyin fırtınası...

EGD Başkanı Celal Toprak da “Bu bizim üçüncü beyin fırtınası toplantımız. Bu süreç devam edecek. Amaç farkındalık yaratmak, söylemden eyleme geçmek... Bunun için önümüzdeki dönemde İstanbul dışında da toplantılar düzenlemeyi hedefliyoruz” dedi.