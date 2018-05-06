Tabanca sipariş etti kabzası geldi

Sosyal medyadan sipariş ettiği tabancanın yerine kabzası gönderilen kişinin şikayeti üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan, kargoya verilmek üzere hazırlanmış, içinde silah kabzalarının bulunduğu 43 paket ele geçirildi

Tabanca sipariş etti kabzası geldi
Ankara'da sosyal medya aracılığıyla sipariş aldıkları tabancaların yerine kabzalarını gönderdikleri iddia edilen iki zanlı ile şüphelilere kullandıkları telefon hattını sattığı öne sürülen GSM operatörü bayisi çalışanı gözaltına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan kişi, piyasa fiyatı 15 bin dolar olan ancak sosyal medyada 400 liraya satılan tabancadan sipariş verdi.

Satıcının gönderdiği kargo paketini açan alıcı, tabanca ve fişeklerin yerine 5 liralık iki silah kabzası gönderildiğini fark etti.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, sosyal medyadan sipariş almak amacıyla kullanılan telefon numarasından Mustafa T'ye (20) ulaştı.


43 PAKET ELE GEÇİRİLDİ


Düzenlenen operasyonda şüpheli Mustafa T. yakalandı, araçta kargoya verilmek üzere hazırlanmış, içinde ikişer silah kabzasının bulunduğu 43 paket ele geçirildi.

Zanlının itirafı üzerine paketleri aldığını söylediği Cafer Y. Üzümlü beldesinde yakalandı, sipariş almakta kullanılan hattı ona sattığı belirlenen GSM operatörü bayisi çalışanı da gözaltına alındı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Nişan hazırlığı yaptığı sahte avukat, Arzu öğretmeni dolandırdı

Nişan hazırlığı yaptığı sahte avukat, Arzu öğretmeni dolandırdı
Düzce'de zincirleme kaza: 10 yaralı

Düzce'de zincirleme kaza: 10 yaralı
Direksiyon başında öldü sanılan sürücü alkollü çıktı

Direksiyon başında öldü sanılan sürücü alkollü çıktı
Otobüsle çarpışan otomobildeki anne-oğul öldü

Otobüsle çarpışan otomobildeki anne-oğul öldü
Keçi kafasını damacanaya sıkıştırdı

Keçi kafasını damacanaya sıkıştırdı
13 yaşındaki çocuğun sabıkası polisleri bile şoke etti

13 yaşındaki çocuğun sabıkası polisleri bile şoke etti
Bahçelievler'de feci kaza: 1 ölü

Bahçelievler'de feci kaza: 1 ölü
Hızlı tren inşaatı alev alev yandı

Hızlı tren inşaatı alev alev yandı
Kocaeli'de otomobil park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'de otomobil park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'da sele kapılan minik İlknur'un cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'da sele kapılan minik İlknur'un cesedine ulaşıldı
Adana'da dolandırılan kadın yazdığı notla dolandırıcıları ikinci aramada yakalattı

Adana'da dolandırılan kadın yazdığı notla dolandırıcıları ikinci aramada yakalattı