Tabancayla öldürüp, otomobilini ateşe verdiler

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, otoyolda durdurdukları otomobildeki Selim Karadağ'ı (44) tabancayla öldürüp, aracı ateşe verdikten sonra kaçtı. Karadağ'ın cesedi, itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı.

Tabancayla öldürüp, otomobilini ateşe verdiler
Olay, öğle saatlerinde Birecik- Gaziantep otoyolunun 19'uncu kilometresinde meydana geldi. Selim Karadağ, iddiaya göre, otoyolda plakası belirlenemeyen otomobiliyle ilerlerken, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından önü kesilerek durduruldu. Bu sırada kurşun yağmura tutulan Karadağ, başına isabet eden mermiyle olay yerinde öldü. Tabancalı saldırganlar, geride iz bırakmamak için Selim Karadağ'ın cesedinin bulunduğu otomobili, üzerine benzin döküp ateşe verdikten sonra kaçtı. Alev topuna dönen otomobili gören diğer araç sürücüleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbarla olay yerine gelen ekipler, otomobildeki yangına müdahale edip alevleri söndürdü. Araç içerisinde inceleme yapan ekipler, Selim Karadağ'ın cesedini buldu. Karadağ'ın cesedi, ekipler tarafından araçtan çıkarılıp otopsi için Birecik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Selim Karadağ'ın ölüm haberini alan yakınları hastaneye akın etti. Jandarma, katil zanlısı ya da zanlılarının kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

DHA


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