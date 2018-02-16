Tabancayla oyun kanlı bitti! Hem kendini hem de arkadaşını vurdu

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Senim Tanay

Konya Meram'da otomobilde Şükrü K. (40), eline aldığı ruhsatsız tabancayı oynamaya başladı. Bu sırada kazara ateş alan tabancadan çıkan mermi, önce Şükrü K.’nin parmağına, ardından da yanında bulunan arkadaşı Ali Büyükdeveci’nin (33) karnına isabet etti.İçinde bulundukları araçla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen yaralılar, burada tedavi altına alındı. Ali Büyükdeveci’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Şükrü K., tedavisi tamamlandıktan sonra ifade için polis merkezine götürüldü.