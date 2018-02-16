15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Tabancayla oyun kanlı bitti! Hem kendini hem de arkadaşını vurdu

Konya’da otomobilde tabancayla oynayan Şükrü K. (40), silahın kazara ateş alması nedeniyle önce kendini ardından arkadaşı Ali Büyükdeveci'yi (33) yaraladı

16 Şubat 2018, Cuma 10:06
Tabancayla oyun kanlı bitti! Hem kendini hem de arkadaşını vurdu
Konya Meram'da otomobilde Şükrü K. (40), eline aldığı ruhsatsız tabancayı oynamaya başladı. Bu sırada kazara ateş alan tabancadan çıkan mermi, önce Şükrü K.’nin parmağına, ardından da yanında bulunan arkadaşı Ali Büyükdeveci’nin (33) karnına isabet etti.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İçinde bulundukları araçla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen yaralılar, burada tedavi altına alındı. Ali Büyükdeveci’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şükrü K., tedavisi tamamlandıktan sonra ifade için polis merkezine götürüldü.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika! Akdeniz’de 4,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Akdeniz’de 4,3 büyüklüğünde deprem
Kapadokya'da balon turuna rüzgar engeli

Kapadokya'da balon turuna rüzgar engeli
Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın papyonlu fotoğrafı ortaya çıktı

Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın papyonlu fotoğrafı ortaya çıktı
Hollanda'dan kritik adım: Ermeni soykırımını tanımaya hazırlanıyorlar

Hollanda'dan kritik adım: Ermeni soykırımını tanımaya hazırlanıyorlar
Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
Milli İttifak'ta formül bulundu

Milli İttifak'ta formül bulundu
TRT Çocuk'taki Atatürk skandalına RTÜK ceza vermedi

TRT Çocuk'taki Atatürk skandalına RTÜK ceza vermedi
Ertuğrul Özkök: 'Hımar'lı kadına tacizin film olarak senaryosu

Ertuğrul Özkök: 'Hımar'lı kadına tacizin film olarak senaryosu
Bazı enstitü ve fakülteler kapatıldı

Bazı enstitü ve fakülteler kapatıldı
E-Devlet alt-üst soy sorgulamada bunu sakın yapmayın!

E-Devlet alt-üst soy sorgulamada bunu sakın yapmayın!
İbrahim Kocaoğlu ‘fuhuş rüşveti’ suçlamasıyla gözaltına alındı

İbrahim Kocaoğlu ‘fuhuş rüşveti’ suçlamasıyla gözaltına alındı