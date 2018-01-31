Taciz ettiği öğrencinin velisine 'Şeriata gidelim' diyen imam hatip öğretmenine iyi hal indirimi

BAKAN 'İYİ HAL İNDİRİMİ OLMAYACAK' DEMİŞTİ

Senim Tanay

Diyarbakır'da, 16 yaşındaki kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve mağdurun babasına,diye mesaj çektiği iddia edilen imam hatip lisesi öğretmeni A.B.'nin (34) yargılandığı davada karar çıktı.Karar duruşmasında bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki görüşünü tekrarlayan savcı, hakkında 'cinsel taciz' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan A.B.'nin 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık A.B.'yi 'Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan, önce iki kez ceza artırımı yaparak 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanığın geçmişi, yargılama sürecinde gösterdiği davranışı ve cezanın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak iyi hal indirimi yapıp cezayı 4 yıl 8 ay 7 güne indirdi.Sanık A.B., olayın basında yer almasının ardından Kulp Kaymakamlığı tarafından idari soruşturma açılarak, açığa alınmıştı.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, hükümetin kadını ve çocuğu istismar edene iyi hal indirimini kaldıracağını söyleyerek "Özellikle çocuklarla ilgili meslek gruplarında hizmet veren kişilerin belli aralıklarla sicil kaydı tutulacak. Bu periyodik olarak da istenecek. Düşünün cinsel istismarda bulunmuş bir öğretmenin mesleğine devam etmesi mümkün mü? İyi halle ilgili çalışmamız da var. Adalet Bakanlığımızla çalışmanın sonuna geldik. İyi hal denen indirim, (kravat takıp-takım elbise giyip mahkemeye gelince cezanın indirilmesi) özellikle bu tür davalarda asla geçerli olmayacak. 2018 yılı içinde artık bunun uygulanması yönünde çalışacağız" açıklamasında bulunmuştu.