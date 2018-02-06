Taciz iddiaları Steve Wynn'in hisselerini düşürdü



STEVE WYNN'DEN MANİKÜRCÜYE CİNSEL TACİZ

Can Hakman

Dünyanın önde gelen sanat koleksiyoncularından, sahip olduğu eserleri zaman zaman işlettiği kumarhanelerde sergileyen dünyanın yakından tanıdığı milyarder bir iş adamı.Büyük ressamlar Vermeer, Turner, Van Gogh ve Matisee’in eserlerinden oluşan muhteşem bir özel koleksiyona da sahip.Yaklaşık 23 yıl önce 48 milyon dolara satın aldığı, Picasso’nun sevgilisi Marie-Therese Walter’a ait 1932 tarihli portre ‘le Reve’ (Rüya) sergilenen eserlerden birisiydi.Rafine zevkleri olan bir adam olarak bilinen Steve Wynn’in adı, geçtiğimiz günlerde tacizle suçlanan ünlü isimler arasına katıldı.İddialara göre; 2005 yılında Steve Wynn’in sahip olduğu casinoların birindeki kuaför salonunda çalışan manikürcülerden birini Wynn odasına çağırmış ve onunla birlikte olmaya zorlamıştı.Ardından da Steve Wynn bu konuyu kapatmak için manikürcüye 7.5 milyon dolar ödeme yapmış, pek çok kişi de yaşananlara şahit olmuştu.Elaine Wynn bu olayı duyduktan sonra 2009 yılında Steve Wynn’i boşamıştı.‘a konuşan onlarca kişinin açıklamasının ardından, bu olayın Steve Wynn'in ilk tacizinin olmadığı ortaya çıktı.77 yaşındaki yatırım milyarderi Amerikalı Steve Wynn, dünyanın en lüks kumarhaneleri arasındaki Wynn Macau da dahil olmak üzere, Las Vegas’ta değeri milyarlarca dolara ulaşan kumarhanelerin sahibi.İddialar; Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi'nin finans başkanı olarak görev yapan Steve Wynn’e Ulusal Komite’deki görevini bıraktırdı.Wynn Resorts Ltd’nin borsadaki hisseleri yüzde 10 düştü!