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Taciz iddiaları Steve Wynn'in hisselerini düşürdü

Harvey Weinstein’le başlayan ve ardından Bill O’Reilly, Matt Lauer, Woody Allen, gibi pek çok güçlü ismin karıştığı taciz skandallarına casino dünyasının ünlü patronu Steve Wynn de katıldı. Steve Wynn, taciz suçlamalarıyla yalnızca saygınlığını değil aynı zamanda milyonlarını da kaybetmeye başladı

Taciz iddiaları Steve Wynn'in hisselerini düşürdü
Dünyanın önde gelen sanat koleksiyoncularından Steve Wynn, sahip olduğu eserleri zaman zaman işlettiği kumarhanelerde sergileyen dünyanın yakından tanıdığı milyarder bir iş adamı.

Büyük ressamlar Vermeer, Turner, Van Gogh ve Matisee’in eserlerinden oluşan muhteşem bir özel koleksiyona da sahip.

Yaklaşık 23 yıl önce 48 milyon dolara satın aldığı, Picasso’nun sevgilisi Marie-Therese Walter’a ait 1932 tarihli portre ‘le Reve’ (Rüya) sergilenen eserlerden birisiydi.

Rafine zevkleri olan bir adam olarak bilinen Steve Wynn’in adı, geçtiğimiz günlerde tacizle suçlanan ünlü isimler arasına katıldı.


STEVE WYNN'DEN MANİKÜRCÜYE CİNSEL TACİZ


İddialara göre; 2005 yılında Steve Wynn’in sahip olduğu casinoların birindeki kuaför salonunda çalışan manikürcülerden birini Wynn odasına çağırmış ve onunla birlikte olmaya zorlamıştı.

Ardından da Steve Wynn bu konuyu kapatmak için manikürcüye 7.5 milyon dolar ödeme yapmış, pek çok kişi de yaşananlara şahit olmuştu.

Elaine Wynn bu olayı duyduktan sonra 2009 yılında Steve Wynn’i boşamıştı.

The Wall Street Journal‘a konuşan onlarca kişinin açıklamasının ardından, bu olayın Steve Wynn'in ilk tacizinin olmadığı ortaya çıktı.

77 yaşındaki yatırım milyarderi Amerikalı Steve Wynn, dünyanın en lüks kumarhaneleri arasındaki Wynn Macau da dahil olmak üzere, Las Vegas’ta değeri milyarlarca dolara ulaşan kumarhanelerin sahibi.

İddialar; Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi'nin finans başkanı olarak görev yapan Steve Wynn’e Ulusal Komite’deki görevini bıraktırdı.

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