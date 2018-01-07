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Taciz iddiasına linç girişimi

Adıyaman’da, 7 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahsı, linç etmek isteyen mahalle sakinlerinden polis kurtardı. Tekme tokat dövülen şahıs hastaneye kaldırıldı

Taciz iddiasına linç girişimi
Sümerevler Mahallesi eski 82.Yıl Devlet Hastanesi karşısında 7 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen ayakkabı boyacısı M.G.’yi fark eden mahalle sakinleri boyacının peşine düştü. Kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs bir süre sonra mahalle sakinleri tarafından eski 82. Yıl Devlet Hastanesi arkasında yakalandı.

MAHALLELİ TARAFINDAN DÖVÜLDÜ


Yakalanan şahıs mahalle sakinlerinin saldırısına uğradı. Tekme tokat dövülen şahsı olay yerine gelen polis ekipleri mahalle sakinlerinin elinden aldı. Yaralanan ve polis ekiplerince mahalle sakinlerinin elinden kurtarılan şahıs olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(Cihan Kizir/İHA)


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