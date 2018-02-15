Taciz iddiasıyla linç ediliyordu

Adana Seyhan'ın en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi'nde yaşayanan taciz olayı, vatandaşlarca önlendi . Adil G., iddiaya göre önünde yürüyen E.T. ile yanındaki isimlerinin açıklanmasını istemeyen 2 kadını, hem elle hem de sözle taciz etti.
ÖNCE YAKALAYIP SONRA DÖVDÜLER
Şoke olan 3 kadın, bağırarak yardım istedi. Çevredekiler Adil G.'yi yakaladı. Toplanan onlarca kişi, yol kenarında bir binanın yanına götürdükleri Adil G.'yi tekme tokat dövdü. İhbar üzernie olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kalabalık, Adil G.'yi gelen polis ekiplerine teslim etti.
TACİZCİ TUTUKLANDI
Kadınların şikayetçi olduğu Adil G., polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Erdinç Şahin