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Taciz iddiasıyla linç ediliyordu

Adana'da sokakta yürüyen 3 kadını taciz ettiği ileri sürülen Adil G.'yi (33) yakalayan çevredekiler, şüpheliyi tekme tokat dövüp, polise teslim etti.
 

Taciz iddiasıyla linç ediliyordu
Adana Seyhan'ın en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi'nde yaşayanan taciz olayı, vatandaşlarca önlendi . Adil G., iddiaya göre önünde yürüyen E.T. ile yanındaki isimlerinin açıklanmasını istemeyen 2 kadını, hem elle hem de sözle taciz etti.
 

ÖNCE YAKALAYIP SONRA DÖVDÜLER


Şoke olan 3 kadın, bağırarak yardım istedi. Çevredekiler Adil G.'yi yakaladı. Toplanan onlarca kişi, yol kenarında bir binanın yanına götürdükleri Adil G.'yi tekme tokat dövdü. İhbar üzernie olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kalabalık, Adil G.'yi gelen polis ekiplerine teslim etti.


 

TACİZCİ TUTUKLANDI


Kadınların şikayetçi olduğu Adil G., polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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