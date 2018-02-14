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Taciz mahkumu, ziyarete gelen ikizini bayıltıp, onun kılığında hapisten kaçtı

Peru'da ziyaretine gelen ikiz kardeşini ilaçla bayıltıp hapisten kaçmayı başaran mahkum, 13 ay aradan sonra yakalanarak yeniden hapse atıldı

14 Şubat 2018, Çarşamba 11:10
Taciz mahkumu, ziyarete gelen ikizini bayıltıp, onun kılığında hapisten kaçtı
Peru'da Alexander Delgado isimli adam, çocuklara cinsel tacizde bulunmak ve hırsızlık suçlamasıyla 16 yıl hapse mahkum edilmişti. Delgado’nun ikizi Giancarlo Delgado, geçen yıl ocak ayında kardeşini kaldığı hapishanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında kardeşini ilaçla bayıltan Alexander Delgado, ikizinin giysilerini giyerek hapishaneden ayrıldı.
 

İKİZİ İŞBİRLİĞİ Mİ YAPTI?


Hapishane yetkilileri, Delgado’nun hapisten kaçtığını ikizinin parmak izini aldıktan sonra öğrendi. Giancarlo Delgado, parmak izi tespitinin ardından serbest bırakılırken, ikizi hakkında da işbirliği yapmış olabileceği nedeniyle soruşturma başlatıldı.


'ANNEMİ GÖRMEK İÇİN HAPİSTEN KAÇTIM'


Polisten 13 ay boyunca kaçmayı başaran Delgado, pazartesi günü Peru’nun liman şehri Callao’da yakalandı.

Adli kontrole götürülerken yerel medyaya konuşan Delgado, "Annemi görmek için hapisten kaçtım." diye konuştu.


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