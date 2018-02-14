Taciz mahkumu, ziyarete gelen ikizini bayıltıp, onun kılığında hapisten kaçtı

İKİZİ İŞBİRLİĞİ Mİ YAPTI?



'ANNEMİ GÖRMEK İÇİN HAPİSTEN KAÇTIM'

Yusuf Cevahir

Peru'da Alexander Delgado isimli adam, çocuklara cinsel tacizde bulunmak ve hırsızlık suçlamasıyla 16 yıl hapse mahkum edilmişti. Delgado’nun ikizi Giancarlo Delgado, geçen yıl ocak ayında kardeşini kaldığı hapishanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında kardeşini ilaçla bayıltan Alexander Delgado, ikizinin giysilerini giyerek hapishaneden ayrıldı.Hapishane yetkilileri, Delgado’nun hapisten kaçtığını ikizinin parmak izini aldıktan sonra öğrendi. Giancarlo Delgado, parmak izi tespitinin ardından serbest bırakılırken, ikizi hakkında da işbirliği yapmış olabileceği nedeniyle soruşturma başlatıldı.Polisten 13 ay boyunca kaçmayı başaran Delgado, pazartesi günü Peru’nun liman şehri Callao’da yakalandı.Adli kontrole götürülerken yerel medyaya konuşan Delgado, "Annemi görmek için hapisten kaçtım." diye konuştu.