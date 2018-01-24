Tacizci takım doktoruna 175 yıl hapis cezası!

Amerika Birleşik Devletleri, ABD Jimnastik Takımı’nın eski doktoru Nassar'a onlarca kadına tacizde bulunduğu için 40 ila 175 yıl arasında hapis cezası verildi

Tacizci takım doktoruna 175 yıl hapis cezası!
Amerika Birleşik Devletleri, ABD Jimnastik Takımı’nın eski doktoru Larry Nassar hakkında ortaya atılan cinsel taciz iddiaları sonrası çalkalanıyordu.

150'den fazla kadının, kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettikleri Nassar, hakim karşısına çıkarıldı.
 

TOPLAM HAPİS CEZASI 175 YIL


Duruşma sonucunda Larry Nassar'ın, 40 ila 175 yıl arası hapse mahkum edilmesine karar verildi.

Nassar, savunma anlaşması uyarınca 40 yılla cezalandırıldı. Federal ceza da üzerine eklenince alacağı toplam hapis cezasının 175 yıl olacağı belirtildi.
 


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